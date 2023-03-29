كشف أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى عن حكم أكل اللحم الذي لا يُطهى جيداً أو ما يسمى بـ”ستيك”، مشيراً إلى أنه لا بأس به .
كما أوضح العيسى خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن حكم البطريق من ناحية الحكم الشرعي فهو طائر برمائي لا يفترس وإذا كان متاحاً فهو حلال.
وفيما يخص خنزير البحر فهو حلال لأنه من صيد البحر وطعامه ، وإذا تحفظ الإنسان عن أكله لمجرد شبهة الاسم فهو تحفظ في غير محله .
وأضاف أن الأدوية والمأكولات والشوكولاته التي بها نسبة ضئيلة من الكحول لا بأس بها ولا يجوز التكلف بها .
الدكتور محمد العيسى يبيّن الحكم الشرعي لـــ:
أكل البطريق وخنزير البحر@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
يعرض على #Shahid
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— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 29, 2023
هل يجوز أكل اللحم الذي لا يُطهى جيداً أو ما يسمى بـ"ستيك"؟
رئيس هيئة علماء المسلمين يجيب@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
يعرض على #Shahid
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/p1kvY5Z1dr
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 29, 2023
ما حكم تناول الأدوية والمأكولات والشوكولاته التي بها نسبة ضئيلة من الكحول؟@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
يعرض على #Shahid
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/0yLMdWc57s
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 29, 2023
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