كشف أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى عن حكم أكل اللحم الذي لا يُطهى جيداً أو ما يسمى بـ”ستيك”، مشيراً إلى أنه لا بأس به .

كما أوضح العيسى خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن حكم البطريق من ناحية الحكم الشرعي فهو طائر برمائي لا يفترس وإذا كان متاحاً فهو حلال.

وفيما يخص خنزير البحر فهو حلال لأنه من صيد البحر وطعامه ، وإذا تحفظ الإنسان عن أكله لمجرد شبهة الاسم فهو تحفظ في غير محله .

وأضاف أن الأدوية والمأكولات والشوكولاته التي بها نسبة ضئيلة من الكحول لا بأس بها ولا يجوز التكلف بها .