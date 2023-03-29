أصبح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رامون دياز، ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وذكرت صحيفة “tntsports” الأرجنتينية إن دياز يُعد شخصية تاريخية في الهلال بفضل الألقاب التي حققها، مشيرة إلى أن 9 من فريق دياز في الهلال كانوا ضمن المنتخب الوطني الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وأضافت أن الهلال وصل مع دياز إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على فلامنغو في نصف النهائي، وبسبب هذا الأداء وما فعله خلال تواجده في الهلال، يظهر دياز كأحد المرشحين بقوة لقيادة الأخضر، وسينتهي عقد دياز مع الهلال في منتصف عام 2023.