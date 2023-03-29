تبرع معلم يدعى حسن مجربي لأحد طلابه بكليته في موقف إنساني ثمنه أسرته الطالب، وقدموا رسالة شكر له بطريقة غير متوقعة حيث دعوه لحضور أحد الندوات إلا أنهم فاجئوه بفيديو وصور له ورسالات شكر تقديرا لما فعله مع الطالب.

وذكر والد الطالب أحمد يعاني منذ صغره من ضمور الكلي من الدرجة الخامسة ما دفع الأطباء لعمل قسطرة له للغسيل الدموي، وظل يعاني 3 أيام 4 ساعات كل أسبوع، ما أنهكه، لكن المعلم حسن اتصل به وقرر أن يتبرع له بكليته، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “كفو” المذاع على قناة mbc1.

وأكد الطالب أنه كان يضطر للبقاء في المنزل حتى لا تسقط القسطرة ويضطر لعمل عملية مرة أخرى، وأجرى بالفعل 4 عمليات بشأن ذلك، لكن حياته تحسنت بعدما تبرع المعلم حسن بكليته له، وأصبح يعيش بشكل طبيعي.

وأبدت أسرة المعلم وزملائه وأسرة الطالب افتخارهم بما فعله المعلم، مقدمين الشكر له على اتخاذه قرار التبرع.