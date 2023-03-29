أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، حكم تذوق الصائم للطعام دون أن يقوم بابتلاعه.
وقال العيسى، إن التذوق هو مقدمة الأكل ولا يجوز إلا في حال كان هناك حاجة لذلك، مضيفا: “فالصائم يتمضمض للوضوء لكنه لا يشرب”.
وأضاف: “لكن تعمد التذوق من أجل التشهي هذا لا يجوز”.
هل التذوق يفسد الصيام؟
الدكتور محمد العيسى يجيب@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
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— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 29, 2023
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