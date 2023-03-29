ذكرت دراسة نرويجية أن عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام حول العالم ارتفع من 9440 إلى 9576.

وقال تقرير “مرصد حظر الأسلحة النووية” الذي نشرته منظمة “المساعدات الشعبية النرويجية” (Norsk Folkehjelp) غير الحكومية، إنه في مطلع العام 2023، كانت 9 دول تمتلك 9576 رأسا نوويا جاهزا للاستخدام.

وقال هانز أم كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين والمساهم في مرصد حظر الأسلحة النووية أن “روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان قامت بتوسيع مخزوناتها من الرؤوس الحربية في عام 2022، مما أدى إلى زيادة قدرها 136 رأسا حربيا من 9440 رأسا حربيا كانت متاحة للاستخدام في أوائل عام 2022، إلى 9576 في عام 2023”.

ويشير المرصد إلى أن جميع الدول التسع المسلحة نوويا (الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، وتستمر في تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة النووية.