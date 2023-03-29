تعرض الفنان المصري رامز جلال للدغة مؤلمة خلال تنفيذه لمقلب في الفنان المصري محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

وحدث ذلك عندما حاول رامز جلال الإمساك بالثعبان لإخافة الثنائي، إلا أنه تعرض للدغ من قبل الثعبان فيبرنامجه “رامز نفر إند” المذاع على قناة mbc مصر.

وتسبب ذلك في إصابة في إصبعه الذي بدأ ينزف، لكنه الموقف مر بسلام واستكمل تنفيذ مقلبه في الفنان وزوجته.