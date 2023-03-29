حلت الفنانة إيمان العاصي، ضحية اليوم في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ووقع حظها في مقلب “الغسالة” اليوم، وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.
وجلست “العاصي”، في المطعم الذي سيتم افتتاحه على أحد الطاولات، ألا أنها تُفاجئ بهجوم الثور عليها، لتهرب راكضة من مكانها، وسط محاولات من رامز جلال المتخفي في صورة “شيف” في حجزها في “الغسالة”.
وظهرت على إيمان العاصي ملامح الخوف والرعب، خلال ركوضها بعيدة عن الثور، خوفا من تعرضها لأي أذى منه.
صراخ شديد وإصابات قوية لـ إيمان العاصي في غسالة رامز نيفر اند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/DTUUXBoMfP#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/IvTf0SE3tS
— MBC مصر (@mbcmasr) March 29, 2023
رعب وخوف إيمان العاصي في مواجهة ثور رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/sCUDnFjj24#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/twUJD4KLVA
— MBC مصر (@mbcmasr) March 29, 2023
إيمان العاصي تضرب رامز جلال بقوة "أنا بكرهك"
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/pthUeThhyu#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/Uqk2IKEDZC
— MBC مصر (@mbcmasr) March 29, 2023
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