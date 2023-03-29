حلت الفنانة إيمان العاصي، ضحية اليوم في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ووقع حظها في مقلب “الغسالة” اليوم، وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.

وجلست “العاصي”، في المطعم الذي سيتم افتتاحه على أحد الطاولات، ألا أنها تُفاجئ بهجوم الثور عليها، لتهرب راكضة من مكانها، وسط محاولات من رامز جلال المتخفي في صورة “شيف” في حجزها في “الغسالة”.

وظهرت على إيمان العاصي ملامح الخوف والرعب، خلال ركوضها بعيدة عن الثور، خوفا من تعرضها لأي أذى منه.