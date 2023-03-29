تضمنت حلقة برنامج “نخوة” اليوم الأربعاء، موقفا بطوليا من بعض المتسوقين في أحد المولات التجارية، تجاه شاب أهان عامل نظافة أثناء مباشرة عمله.

وظهر الفنان بشير الغنيم يجسد دور عامل نظافة فيما يجسد شاب آخر دور متسوق، وقام الأخير بافتعال مشادة كلامية بقيامه بإلقاء النفايات على الأرض، ووصفه لرائحة العامل بأنها “غير جيدة”.

ولاحظ المارة عامل النظافة وهو يطلب من الشاب بعدم إلقاء بذور “الفصفص” على الأرض خاصة أنه يقوم بتنظيفها، فيما سخر منه الشاب ومن رائحته.

وتدخلت مواطنة للدفاع عن العامل أولا ثم تدخل عدد من المواطنين أيضا للدفاع عن العامل وابعاد الشاب عنه.