ظهر الفنان خالد الفراج، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “ستوديو 23″، مقلدا لشخصية المعلق العماني خليل البلوشي.

وجلس الفراج داخل غرفة التعليق، مرتديا الملابس التي عرف بها خليل البلوشي، ويعلق بحرارة على مباراة الأخضر والأرجنتين، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وظهر الفراج يتناول ساندويتشا وقام بوضع الخضراوات والكاتشب عليه، ثم تفاجأ بدخول أحد الأشخاص وخطف الطعام من يده، ليقول:”في شيء جاي من نواف، جنون الأخضر، كبرياء الأخضر، حضور الأخضر، وأي صدمة تعاني منها يا أرجنتيني، صفر، صفر”.

يذكر أن “ستوديو 23” يضم نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.