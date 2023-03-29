طل الفنان عبدالله السدحان في الحلقة السابعة من المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش” بشخصية رجل مسن يعاني من الزهايمر ويقع في حب بنت الجيران.

ووقع “السدحان” في مواقف عديدة في ظل معاناته من الزهايمر، وانبعثت ذكريات الطفولة في عقله وانطلق خارج منزله للبحث عن بيته القديم ووالده المتوفي، وخلال رحلاته يقابل بنت أحد جيرانه فيقع في حبها.

وظل “السدحان” يغازل بنت الجيران بين كل حين وآخر، ولم تهتم الأخيرة به في البداية لكن عندما اكتشفت أنه مصدر لأموال كثيرة استغلت ذلك وبدأت في ملاطفته وتمكنت من الحصول على أكثر من 100 ألف ريال بحيلة نفذتها عبر جواله.