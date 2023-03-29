الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء29 مارس

ميتروفيتش يتأسف على دفعه حكم مباراة مانشستر

منذ 7 دقيقة
0
ميتروفيتش يتأسف على دفعه حكم مباراة مانشستر
تابعوا صدي على

أعرب مهاجم فولهام الإنجليزي، الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش يوم الأربعاء إنه يأسف لقيامه بدفع حكم مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم وهي الحادثة التي قد تؤدي إلى إيقافه لفترة طويلة.

وحصل ميتروفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن قام بدفع حكم المباراة كريس كافاناه بعد أن احتسب الاخير ركلة جزاء إثر لمسة يد للجناح البرازيلي ويليان وطرده ايضا.

وأعلن اتحاد الكرة بعد تلك الحادثة أن العقوبة القصوى عادة لإيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مباشرة لثلاث مباريات هي “غير كافية”.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

ميتروفيتش يتأسف على دفعه حكم مباراة مانشستر

ميتروفيتش يتأسف على دفعه حكم مباراة مانشستر

منذ 7 دقيقة
0
999
فيديو..بكاء نيمار بسبب خسارته مليون دولار في لعب البوكر

فيديو..بكاء نيمار بسبب خسارته مليون دولار في لعب البوكر

منذ 14 دقيقة
0
1006
الروقي يسحب أمنيته بتدريب سانتو للأخضر

الروقي يسحب أمنيته بتدريب سانتو للأخضر

منذ 28 دقيقة
0
1102
بعد وفاة عضو بطريقة مروعة..تعيين قائد عسكري بمجلس الشيوخ المصري

بعد وفاة عضو بطريقة مروعة..تعيين قائد عسكري بمجلس الشيوخ المصري

منذ 35 دقيقة
0
1146
50 ألف ريال غرامة على شركة لارتكابها مخالفة بيئية

50 ألف ريال غرامة على شركة لارتكابها مخالفة بيئية

منذ 42 دقيقة
0
1063