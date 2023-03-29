ميتروفيتش يتأسف على دفعه حكم مباراة مانشستر

أعرب مهاجم فولهام الإنجليزي، الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش يوم الأربعاء إنه يأسف لقيامه بدفع حكم مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم وهي الحادثة التي قد تؤدي إلى إيقافه لفترة طويلة.

وحصل ميتروفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن قام بدفع حكم المباراة كريس كافاناه بعد أن احتسب الاخير ركلة جزاء إثر لمسة يد للجناح البرازيلي ويليان وطرده ايضا.

وأعلن اتحاد الكرة بعد تلك الحادثة أن العقوبة القصوى عادة لإيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مباشرة لثلاث مباريات هي “غير كافية”.