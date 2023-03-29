أعلنت وزارة التجارة انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بدلاً من منصة “معروف”.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي “بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية” نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني عبر: من هنــــــــــــــــا ويشترط للحصول على التوثيق وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

وأكدت أن “منصة الأعمال” ستكون هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.