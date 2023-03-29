خضع سالم الدوسري، اليوم الأربعاء، لفحص بالأشعة على موضع إصابته التي تعرض لها خلال لقاء المنتخب السعودي أمس الثلاثاء، للتأكد من نوع الإصابة وفترة العلاج التي يحتاجها.

وبحسب صحيفة “الرياض” فإن سالم الدوسري لن يلحق بمواجهة الهلال القادمة ضد الخليج، يوم السبت.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال طلبت من الجهاز الطبي المشرف على المنتخب الأول التقارير الطبية الخاصة بإصابة الدوسري لعرضها على طبيب الفريق.

وتعرض سالم الدوسري، للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام بوليفيا في اللقاء الودي الذي أقيم أمس الثلاثاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.