كشفت مصادر عن توزيع مستويات قرعة كأس أمم آسيا 2023 المحدد لها الإقامة في 11 مايو المقبل عبر الاعتماد على تصنيف المنتخبات الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكرت “صحيفة الشرق الأوسط” أن توزيع مستويات قرعة كأس أمم آسيا 2023 جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية.

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزباكستان، الصين، الأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، قرغيزستان، فيتنام، لبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.