أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرارات الجولة الـ 21 من دوري روشن للمحترفين.

وأوضحت دائرة الحكام أن ضربة جزاء عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد أمام الفتح في الجولة الـ21 قرار غير صحيح.

فيما أعلنت أم قرار حكم مباراة النصر وأبها عند الدقيقة 53 بعدم احتساب ركلة جزاء لأبها، قرارا صحيحا، حيث كانت الحالة الأولى احتكاك طبيعي مع الحارس، والحالة الثانية المسك لم يكن له قوة وتأثير على المهاجم.

واعتبرت الدائرة أن قرار حكم مباراة الاتفاق والهلال بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال عند الدقيقة 83، قرارا صحيحا لعدم ارتكاب لاعب الاتفاق أي مخالفة.