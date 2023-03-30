كشف الكاتب قينان الغامدي ما دار بينه وبين الأمير سعود بن عبدالمحسن بسبب أزمة سببها خبر عن مقابر بجنوب جدة.

وذكر أن محمد عبدالواحد، كان مدير العلاقات العامة في الأمانة وكانت علاقته بجريدة عكاظ كانت غير جيد، فكتب باسم أمين جدة خطاب إلى الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي كان حينها أمير مكة بالنيابة، وذكر في الخطاب أن عكاظ تقدم مواد مسئية للمملكة لإيران، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الليون المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الأمير سعود بن عبدالمحسن غضب من ذلك، لكن الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان وليا للعهد حينها قرر أن يتبرع بـ 5 مليون ريال من أجل حماية هذه القبور، وأرسل خطاب بذلك لهم، وبعدها ذهب إلى الأمير سعود وأبلغه بأن ولي العهد تبرع للمقابر وانتهت الأزمة.