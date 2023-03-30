طالبت وزارة التجارة أصحاب المتاجر الإلكترونية بتوثيق متاجرهم في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بدلاً من منصة “معروف”.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الخطوة تأتي “بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية” نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية ، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وتابعت أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني عبر “منصة الأعمال” ويشترط للحصول على التوثيق: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.