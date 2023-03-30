قال أرنو هيرمان الصحفي في جريدة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة إن مفاوضات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع المدرب هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي السابق بدأت قبل أسابيع.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يوم الثلاثاء استقالة رينارد من منصبه عقب 4 أعوام من توليه المنصب.

ولفت: بدأت المفاوضات بين الطرفين في شهر مارس الماضي، وكان هناك فريق مكلف بالبحث عن مدرب لمنتخب السيدات، حيث كان يبحث عن مدرب ذو شخصية قوية، مشيرا: صحيح أن رينارد لم يدرب منتخب سيدات من قبل، لكنه يملك تجربة ثرية مع منتخبات السعودية والمغرب وزامبيا وساحل العاج.

وختم: هيرفي لا يملك تجارب قوية في فرنسا، ونجاحه جاء مع منتخبات أجنبية، لكن أمامه تجربة كأس العالم العام الحالي