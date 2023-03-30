قال القانوني أحمد الشيخي، إن الهلال يكسب قضيته ضد اللاعب جابرييل فرانكو بقرار نهائي من محكمة CAS.

وأشار أحمد الشيخي: كان اللاعب قد وصل إلى دبي قادماً من البرازيل لاستكمال انتقاله.

وتابع: قبل توجهه للرياض أعلن الهلال أنه وقع مع “كويلار”، مضيفا: بالتوفيق للهلال ولكل الأندية.