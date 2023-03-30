قال القانوني أحمد الشيخي، إن الهلال يكسب قضيته ضد اللاعب جابرييل فرانكو بقرار نهائي من محكمة CAS.
وأشار أحمد الشيخي: كان اللاعب قد وصل إلى دبي قادماً من البرازيل لاستكمال انتقاله.
وتابع: قبل توجهه للرياض أعلن الهلال أنه وقع مع “كويلار”، مضيفا: بالتوفيق للهلال ولكل الأندية.
– #الهلال يكسب قضيته ضد اللاعب جابرييل فرانكو بقرار نهائي من محكمة CAS.
– كان اللاعب قد وصل إلى دبي قادماً من البرازيل لاستكمال انتقاله، وقبل توجهه للرياض أعلن الهلال أنه وقع مع "كويلار".
– بالتوفيق للهلال ولكل الأندية…pic.twitter.com/T5N7lavMXu
— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) March 29, 2023
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