تحدث الكاتب قينان الغامدي، عن قصة الخبر الذي نشره عن حجارة تطير من الأرض في الطائف.

وقال قينان الغامدي، إنه بدأت العمل في عكاظ مراسل في الطائف، وكان لديه أحد الزملاء في التعليم يعمل في منطقة الشفا، وقال له في ظاهرة غريبة، لدينا طالب يقول أن حجارة تطير من الأرض عليه وعلى أهله.

وأشار إلى أنه ذهب مع زميله إلى مكان إقامة الطالب وأهله وكانوا يعيشون في سفح الجبل، وكانت الحجارة تطير من الأرض، وكتبت خبر وتم نشره خبر رئيسي في الصفحة الأخيرة، لافتا: في اليوم الثاني تلقيت اتصال من المباحث وطلبوا مني أذهب معهم إلى المكان الذي تطير فيه الحجارة.

وتابع:”ذهبت مع رجال الشرطة إلى المكان، وجلسنا هناك نحو ساعة، وكان يوجد ضباب، ثم بدأت تطير الحجارة وتم تصوير ذلك، وتم الاستعانة بأشخاص يقومون بقراءة القرآن”، مشيرا: بعد مرور نحو سنة في نفس الموسم تكررت الظاهرة، وتم اكتشاف قرود تختبأ في حفر بجدران المزارع فإذا تحرك شخص ترمي القرود الحجارة حتى لا يقترب أحد من مكانهم.