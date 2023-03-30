تلقت إدارة نادي الهلال عبر شركتها الاستثمارية، عروضًا من 3 شركات ترغب الدخول إلى قائمة رعاة النادي، بدءًا من الموسم المقبل.

وأوضحت أن اثنتين من الشركات المتقدمة تعمل في مجال الأغذية، وترغب في الرعاية من خلال وضع شعاراتها على كتف قميص الفريق الأول لكرة القدم، وفق الرياضية.

وأشارت إلى أن القميص الأزرق سيشهد الموسم المقبل تغييرات عدة من حيث المعلنين عليه، إذ ينتهي عقد “شاورمر”، الذي يرجح عدم استمراره، ودخول آخرين.

وكانت إدارة الهلال، جهزت أطقم الفريق للموسم المقبل، اختارت التصاميم الخاصة، بأطقم التدريبات والمعسكرات والمباريات، إذ سيكون ظهورها الأول مع انطلاق معسكر الفريق في الصيف.