وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ‏بعلاج الطفل “يوسف المجرشي” في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية تحقيقاً لرغبة والده.

ويعاني الطفل “يوسف” منذ ولادته من تشوّه خَلقي في قدمه اليمنى، إذ إنها تعاني اعوجاجاً شديداً منعه المشي، وبعد محاولات عديدة مع مراكز طبية في منطقة جازان، ناشد والد الطفل الجهات المختصة بمساعدته لعلاج ابنه في الرياض.

الجدير بالذكر أن لدى مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية مركز جراحات متطورة يوفر للطفل “يوسف” عملية إعادة تقويم القدم والكاحل بكفاءات عالية ومعايير عالمية في جودة الخدمة وسلامة المرضى.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن سلطان بتكامل القطاعات الصحية في المملكة وبالمستوى المتقدم الذي تشهده الرعاية الصحية في كل القطاعات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة والتي تسعى دائما لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي ستنقل الرعاية الصحية لمنافسة الدول المتقدمة.

وبهذه المناسبة عبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من رعاية واهتمام لا تقتصر على المواطنين بل تمتد إلى كل من يقيم على هذه الأرض المباركة.