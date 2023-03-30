تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06878 مقابل الريال الواحد 0٫24576

الدولار: 3٫75487 مقابل الريال الواحد 0٫26632

درهم إماراتي: 1٫02240 مقابل الريال الواحد 0٫97809

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66008

دينار أردني:5٫29309 مقابل الريال الواحد 0٫18893

دينار كويتي: 12٫24498 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95766 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري: 1٫03142 مقابل الريال الواحد0٫96954

الدرهم المغربي: 0٫36696 مقابل الريال الواحد 2٫72513

الجنيه المصري: 0٫12191 مقابل الريال الواحد 8٫20433