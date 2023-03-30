أكد الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال إن الفريق الهلالي لن يتنازل عن أي بطولة في الموسم الحالي.

وقال بن محمد خلال ظهوره على برنامج “المنتصف”: أناشد وزير الرياضة بتأجيل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك.”

وأضاف:” أن مباراة الهلال والاتحاد إذا ما أُجلت فيجب على الهلال أن يلعب بالتدوير الذكي في مبارياته إلين يصل إلى هذه المباراة .”

وتابع:” أن الهلال عليه أن يعد لاعبيه لأن يكونوا في قمة عطائهم والتدوير عليهم يكون أكثر.”