أكد الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال إن الفريق الهلالي لن يتنازل عن أي بطولة في الموسم الحالي.
وقال بن محمد خلال ظهوره على برنامج “المنتصف”: أناشد وزير الرياضة بتأجيل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك.”
وأضاف:” أن مباراة الهلال والاتحاد إذا ما أُجلت فيجب على الهلال أن يلعب بالتدوير الذكي في مبارياته إلين يصل إلى هذه المباراة .”
وتابع:” أن الهلال عليه أن يعد لاعبيه لأن يكونوا في قمة عطائهم والتدوير عليهم يكون أكثر.”
فيديو | الأمير نواف بن محمد لـ #المنتصف: الهلال لن يتنازل عن أي بطولة وأناشد وزير الرياضة بتأجيل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك pic.twitter.com/AQiVUOucd2
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 29, 2023
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