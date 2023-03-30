كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن فتح التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف متعددة؛ بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر منظومة (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– أمين مستودع.

– مفهرس.

– باحث تطوير إداري مساعد.

– ملاحظ أعمال تجليد.

– باحث إعلامي مساعد.

– فني مختبر (وظيفتان).

– مجلد.

– مساعد مراقب مالي.

– مسّاح جيوديسي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م. عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).