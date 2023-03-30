كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن فتح التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف متعددة؛ بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر منظومة (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– أمين مستودع.
– مفهرس.
– باحث تطوير إداري مساعد.
– ملاحظ أعمال تجليد.
– باحث إعلامي مساعد.
– فني مختبر (وظيفتان).
– مجلد.
– مساعد مراقب مالي.
– مسّاح جيوديسي.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م. عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
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