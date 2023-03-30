وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين،في اليوم الثامن من رمضان، وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.
وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.
فيديو | الأمان والطمأنينة..
زحام لافت.. يحيطون بالكعبة الغراء طالبين المثوبة من الله#الإخبارية pic.twitter.com/MiDHPq6Eag
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2023
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