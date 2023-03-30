أكد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن الهلال مضغوط بالمباريات، وطالب بأن يكون هناك استثناء للاعبي ⁧‫الهلال‬⁩ بالمنتخب بما أن المدرب راحل.

وقال الجماز خلال حديثه على قناة الرياضية:” أن ضغط المباريات سيؤدي إلى إصابات كثيرة، لافتًا أن الهلال يواجه وضع صعب .”

وأضاف:” أن الوضع في الهلال سيزداد صعوبة بسبب الإصابات وجدولة المباريات وضغطها .”