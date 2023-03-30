أكد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن الهلال مضغوط بالمباريات، وطالب بأن يكون هناك استثناء للاعبي الهلال بالمنتخب بما أن المدرب راحل.
وقال الجماز خلال حديثه على قناة الرياضية:” أن ضغط المباريات سيؤدي إلى إصابات كثيرة، لافتًا أن الهلال يواجه وضع صعب .”
وأضاف:” أن الوضع في الهلال سيزداد صعوبة بسبب الإصابات وجدولة المباريات وضغطها .”
#عبدالرحمن_الجماز | @Aljamaz8910#الهلال مضغوط بالمباريات، وتمنيت أن يكون هناك استثناء للاعبي #الهلال بالمنتخب بما أن المدرب راحل، وهذا دعم من اتحاد القدم للهلال الذي لديه مشاركة آسيوية.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PeLiZLkj6n
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 29, 2023
هم يبون اعاقتك عشان صغير الرياض