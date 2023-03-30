وجه نائب مفتي كازاخستان أونغاروف إيرشات الشكر لقيادة المملكة على ما تقوم به من خدمة للإسلام والمسلمين
وقال نائب مفتي كازاخستان :” أود أن أقدم خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لإقامة هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية”
وأضاف ” هذا العمل يعزز العلاقات بين المسلمين في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وكازاخستان “.
فيديو | نائب مفتي كازاخستان أونغاروف إيرشات: نشكر قيادة المملكة على ما تقوم به من خدمة للإسلام والمسلمين#الإخبارية pic.twitter.com/FFpHtieSx5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2023
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