وثّق مقطع فيديو لسياح أجانب في كورنيش ⁧‫جدة‬⁩ بعد وصولهم عبر إحدى رحلات كروز المملكة .

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة العربية، السياح وهم يتجولون على كورنيش جدة ويلتقطون الصور التذكارية.

وبيّن أيضًا السياح وهم يتمتعون بأجواء السكينة والهواء الطلق، بينما هم منشغلون بأخذ الصور التذكارية المُذهلة .