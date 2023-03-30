وثّق مقطع فيديو لسياح أجانب في كورنيش جدة بعد وصولهم عبر إحدى رحلات كروز المملكة .
وأظهر المقطع الذي نشرته قناة العربية، السياح وهم يتجولون على كورنيش جدة ويلتقطون الصور التذكارية.
وبيّن أيضًا السياح وهم يتمتعون بأجواء السكينة والهواء الطلق، بينما هم منشغلون بأخذ الصور التذكارية المُذهلة .
سياح أجانب في كورنيش #جدة بعد وصولهم عبر إحدى رحلات #كروز_السعودية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/AlI0oUzvlX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 29, 2023
هؤلاء من يدخلون البهجه إلى عقلك هم والمقيمين الغير مسلمين والمخترعين والمبتكرين هذه الأشياء تجعلك دائماً مسروراً وسعيداً مقيمين وعمال من 206 ذكور وإناث
” الصور التذكارية المُذهلة”
لا يوجد في هذا الموقع ما يذهل.