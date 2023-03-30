أعرب لاعبو كرة القدم والمشجعون والمحللون في إندونيسيا عن غضبهم، بعد تجريد الاتحاد الدولي (فيفا) البلاد من استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً، قبل أسابيع من موعدها، وذلك بعد اعتراضات محلية على مشاركة منتخب إسرائيل.

وجاء ذلك القرار بعد دعوة حاكمي مقاطعتين مؤثرين إلى استبعاد إسرائيل من النهائيات المقررة بين 20 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران).

وقال «فيفا»، في بيان، الأربعاء، : «سيُعلن عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير».

وأشار إلى «عقوبات» محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن أسباب سحب البطولة ومكتفياً بعبارة «بسبب الظروف الحالية».

وعبّر بعض نجوم اللعبة الواعدين في الأرخبيل الآسيوي عن غضبهم وحزنهم، حيث كتب المهاجم رباني تسنيم (19 عاماً): «الطاقة، الوقت، العرق، وحتى الدم الذي قدمناه، لكن في لحظة فشلنا لأسباب سياسية. ها هو حلمنا الكبير الذي قمتم بتدميره».

َقال المهاجم هوكي كاراكا (18 عاماً): «نحن اللاعبين، تأثرنا الآن، ليس نحن فقط، بل كل لاعبي كرة القدم