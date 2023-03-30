كشفت بي ام دبليو مؤخراً عن صور تشويقية من برنامج الاختبارات الجريئة لسيارة i5 الكهربائية في ظروف الطقس البارد في شمال أوروبا.

وأكملت السيارة رحلة مطولة ممتدة لـ 3000 كيلومتر من ميونخ في سويسرا إلى شمال السويد لاختبار تحمل وجاهزية محركاتها وبطاريتها وأنظمة التبريد والتدفئة المختلفة.

واستمرت بي ام دبليو باختبار السيدان في السويد وألمانيا ومناطق أخرى على مدار 2022، والآن يبدو أن الاختبارات النهائية مركزة على ضبط إعدادات المحركات والشاسيه، بما يشمل أنظمة التحكم الديناميكي في الثبات وأنظمة التحكم في عزم الدوران لضمان القيادة الواثقة على السطوح الزلجة المبتلة أو الثلجية.

وتكتمت بي ام دبليو على المواصفات التقنية وأرقام الأداء لـ i5 الجديدة، ولكنها ستتوفر بفئات متفاوتة في القوة والعزم، بما يشمل فئة M رياضية عالية الأداء، وفئة تورينج في عام 2024.

وستكشف بي ام دبليو الستار عن i5 الجديدة كلياً في أكتوبر، بالتوازي مع باقي فئات الجيل الثامن الجديد للفئة الخامسة.