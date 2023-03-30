أفاد الجيش الأمريكي باصطدام مروحيتين من نوع بلاك هوك، فوق مقاطعة “تريغ” بولاية كنتاكي.

وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العامة في قاعدة فورت كامبل، في بيان اليوم الخميس، أن المروحيتين تحطمتا خلال حادث تدريب روتيني، ليل الأربعاء”، لافتة أن حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي.

وأشار حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى احتمال وقوع عدة وفيات، وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر:” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس “تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى.”

يُذكر أن مقاطعة تريغ تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.