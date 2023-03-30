منى أبو سليمان: تعرضت للتهديد بالقتل ووالدي كان رافض ظهوري في الإعلام (فيديو)

تحدثت الإعلامية منى أبو سليمان، عن الهجوم الذي تعرضت له والعقبات التي واجهتها بعد دخولها مجال الإعلام. وقالت أبو سليمان عبر برنامج سوالف رمضان، المُذاع على روتانا خليجية :” أنها واجهت تهديدات بالقتل لها وبيتها ولقناة MBC, وكذلك تم تهديدها بالفصل من الجامعة.” وأضاف:” أنها كانت مقتنعة بأنها لا تفعل شيء خاطئ فكانت محجبة ومازالت، مشيرة إلى أن والدها كان لا يفضل ظهورها بالإعلام وكان يرى أن الخصوصية ستنتهي.” وتابعت: “قبل ظهوري على الشاشة كنت أسافر كما أريد ولا أحد يعرفني وبعد دخولي الإعلامي طلب من والدي السفر مع أختي بسبب كلام الناس لأن الإعلاميين كان وقتها لهم سمعة غير جيدة.”

وحول عملها في برنامج “كلام نواعم”، وسر اختفائها فجأة عن الساحة الإعلامية، استطردت :” إنها ليست إعلامية ولكنها اشتغلت في برنامج “كلام نواعم” فقط، كي تكسر حاجز الخوف.”

واختتمت حديثها :” أنا إنسانة أحب المخاطرة ودائماً كنت اتخذ خطوات غير مسبوقة ومختلفة عن الجميع لما كنت صغيرة.”

وواصلت:” اختفت لأن وجودي أصبح عادي وانفتح الباب وصار في سيدات سعوديات موجودات في الإعلام وأثبتن أنفسهن ووصلن لأعلى المناصب ليس فقط في الشاشة ولكن أيضا خلفها.”

مها منصور: سرنا على خطاك..والإعلاميات تنظر لك كمثال..

منى أبو سليمان: قديما واجهت تهديدات بالقتل لي ولأهلي .. وتم تهديدي بفصلي من الجامعة ووالدي كان رافض لظهوري بالإعلام @abusulayman#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ITL2c3ZiI9 — سوالف رمضان (@sayyidaty) March 29, 2023