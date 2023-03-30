أوضح الدكتور عبدالله العلاوي المهتم بجودة الحياة والإنتاجية أن بعض الأشخاص يزدرون ويستصغرون أنفسهم بسبب “فلاتر سناب شات” وإنجازات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العلاوي :” 59% من الأشخاص الذين يشاركون المقالات على تويتر لم يقرؤها من الأساس، ونفس المقياس على سناب شات والفلاتر المستخدمة حيث يقلل الأشخاص من أنفسهم ويقارنون أنفسهم بالأشخاص الذين يشاهدوهم “.

وأضاف” لكي تستطيع التخلص من العادات السيئة لا يجب أن تجعلها هاجس بالنسبة لك، وهنا يجب اتباع قاعدة مزاحمة العادات السيئة بالعادات الإيجابية “.

فيديو | المهتم بجودة الحياة والإنتاجية د. عبد الله العلاوي: بعض الأشخاص يزدرون ويستصغرون أنفسهم بسبب "فلاتر سناب شات" وإنجازات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي #الراصد pic.twitter.com/hyTDfSTjPf — الراصد (@alraasd) March 29, 2023