روى شاب سوداني يدعى على عثمان نشأ وتربى في المملكة؛ قصة حبه وعشقه لحائل التي يعتبرها وطنه الأول

وقال الشاب السوداني :” لم نشعر ابدا إننا مغتربين، ولم نشعر بأننا في بلد ثاني غير بلدنا، كما نتحدث اللهجة السعودية بطلاقة جدا”.

وأضاف ” حينما عدت إلى السودان جاني إحساس غريب ما شعرت به في المملكة، ثم بعدها ذهبت إلى الصين شعرت بنفس الشئ وهو الغربة، حائل فقط التي شعرت انها وطني ومكاني، وأنا بالخارج أقول متى أرجع إلى حائل ”