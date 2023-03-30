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الخميس30 مارس

شاهد.. قصة شاب سعودي ثلاثيني أنقذ 5 مرضى بعد وفاته دماغياً

منذ 21 دقيقة
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شاهد.. قصة شاب سعودي ثلاثيني أنقذ 5 مرضى بعد وفاته دماغياً
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روى عضو المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور خالد الروقي قصة شاب سعودي ثلاثيني أنقذ 5 مرضى بعد وفاته دماغيا.

وقال الروقي : وصلنا بلاغ من مستشفى الحرس الوطني بالرياض عن وجود حالة اشتباه وفاة دماغيا بالمستشفى “.

وأضاف” بدأنا المتابعة وقمنا بإجراء كافة الفحوصات حسب المعايير المعمول بها وتم تشخيص الوفاة دماغيا، ومن هنا قمنا بزيارة للأهل وحصلنا منهم على موافقة نبيلة مشكورين جدا عليها”.

 

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