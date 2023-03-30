وثقت منظمة “بيتا” المختصة بحماية الحيوانات، مشاهد مروعة وصادمة تظهر إساءة معاملة للإبل في “سوق برقاش” بمصر من قبل بعض التجار.

وتستخدم الإبل والخيل في مواقع أثرية هناك لخدمة السياح، مثل الأهرامات القريبة في الجيزة وسقارة.

وقالت منظمة “بيتا” في بيان على موقعها الإلكتروني:” أن تلك الحيوانات وعندما لا يعود بإمكان استخدامها في الرحلات أو لالتقاط الصور من قبل السياح، ينتهي بها الأمر في السوق لبيع لحومها.”

وأضافت:” أن بعض التجار يقومون بتجميع الجمال في شاحنات قبل الوصول إلى السوق، وبمجرد وصولها يستخدمون العصي لضربها في الوجه ومناطق أخرى”، مُشيرة إلى أن بعض الإبل تُترك مع جروح دموية موبوءة بالذباب، ولا يتم علاجها.

وكشفت لقطات “بيتا آسيا” شاحنة تسحب جملاً في الشارع من ساقه، فيما يقوم بعض العمال بربط أرجل الجمال بإحكام حتى لا تتمكن من الهروب أو حتى التنقل بحرية.

والجدير بالذكر أن “بيتا” منظمة أمريكية غير ربحية تطالب بمساواة حقوق الحيوانات ومقرها في فيرجينيا بالولايات المتحدة، وهي أكبر مجموعة لحماية حقوق الحيوانات في العالم.