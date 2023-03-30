ألقت السلطات الروسية القبض على المواطن الروسي أليكسي موسكاليوف، بعدما فُتحت قضية لمحاكمته وهرب على إثر رسمة لابنته انتقدت فيها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولقيت القضية صدى واسعاً في روسيا وخارجها، خاصة منذ انفصال ماشا البالغة من العمر الآن 13 عاما، عن والدها ووضعها في دار للأطفال في بداية شهر مارس

وأصدرت المحكمة حكمًا قبل يومين على موسكاليوف بالسجن مدة عامين بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي.

والجدير بالذكر أن موسكاليوف اعتقل بعد فراره من الإقامة الجبرية يوم الخميس الماضي، ولا يوجد حتى الآن تفاصيل أخرى .