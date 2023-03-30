أشاد مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني بالدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أنه يمتلك عناصر قوية، ويمكنه أن يقدم أفضل كرة قدم في العالم.

وأكد “موسيماني” حديث النجم الدولي كريستيانو رونالدو الذي أشار إلى أن الدوري السعودي يمكنه أن يصبح واحدًا من أكثر الدوريات تنافسيةً في كرة القدم العالمية.

ونقلت صحيفة “sundayworld” عن مدرب الأهلي ، أن أفضل ما في الكرة السعودية لم يأتِ بعدُ، وأن هناك عددًا من النجوم العالميين سينضمون للدوري السعودي الذي يعد واحدًا من أقوى الدوريات في آسيا بما فيها من الناحية المالية.