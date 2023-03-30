أوضح الدكتور مانع الشهراني استشاري طب النوم كيفية التعامل مع اضطرابات النوم في شهر رمضان المبارك.

وقال الشهراني :” يشتكي الكثير خلال وبعد شهر رمضان المبارك من اضطرابات النوم وتأخر ساعة النوم البيولوجية وكذلك يشتكي البعض من زيادة الوزن”

وأضاف ” لتجنب حدوث هذه المضاعفات، يجب الحرص على أخذ القسط الكافي من النوم خلال فترة الليل على الأقل ٤ ساعات وإكمال بقية الاحتياج من النوم خلال فترة النهار “.

وتابع” لتجنب زيادة الوزن ننصح بالحرص على تنظيم وجبتي الإفطار والسحور وأن تكون وجبات صحية قد يتخللها وجبة عشاء خفيفة وعدم الإكثار من تناول السكريات و السعرات الحرارية “.