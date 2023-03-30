قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، عند 10590 وبقيمة بلغت 6 مليار ريال.

وقال إنه تحدث الأسبوع الماضي عن النقطة 10530وأهميتها والتي باختراقها والإغلاق أعلاها يكتمل لدينا نموذج W وهدفه 11159مرورا بالمقاومات 10590 10850واليوم استطاع المؤشر الإغلاق أعلى من 10530.

وأكد أن هذا مهم ولكن الأهم هو أن الإغلاق أتى بإغلاق أسبوعي وشهري مما يعطي النقطة 10530 أهمية أكبر وتأكيد الإيجابية المطلقة للأيام القادمة هي باختراق أيضا المقاومة التي أغلق عليها عند 10590.