نفى الفنان اللبناني، جورج وسوف، صحة ما تردد عقب وفاة نجله وديع بأنها اعتزل الغناء.
وقال “وسوف” أنه لن يعتزل ما دام قادرا على الغناء ويتنفس، مضيفا أن محبة الناس له أغلى شيء وهبه الله له لذا سيواصل الغناء، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “مراحل مع على العلياني” المذاع على قناةsbc.
وأكد أنه يستحيل أن يترك الجمهور الذي يحبه، طالما أنه قادر على الغناء.
#مراحل_جورج_وسوف | أبو وديع في #تحدي_العطاء: "لن أعتزل ما دمت قادر على الغناء"@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/St1AGP91fr
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023
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