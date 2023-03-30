أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2022 م.

وأضافت أن نسبة البطالة بلغت 8.0 % بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث للعام نفسه، وهو المعدل الأدنى في تاريخه، مقتربة بذلك من مستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030.

ولفتت إلى انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.8 % في 2022 مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، في حين انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، إذ بلغت 15.4% مقارنة بـ 20.5 % في الربع السابق.

وأكدت انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022م، حيث بلغ %4.2 مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق، مرجعة سبب هذا الانخفاض إلى مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف.