تقدم شاختار دونيتسك بشكوى أمام المفوضية الأوروبية بحق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موضححا أنه خسر عائدات بنحو 40 مليون يورو نتيجة قواعد الانتقالات الطارئة التي أعلنها الفيفا خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الفيفا قد عدل قواعد انتقال اللاعبين بما يسمح للاعبين الأجانب المتضررين من النزاع في أوكرانيا بتعليق عقودهم حتى يونيو 2023.

وقال شاختار إن قرار الفيفا تسبب في خسائر في الدخل الناجم عن انتقال اللاعبين وحرمه من إيرادات تصل إلى 40 مليون يورو تقريبا بعدما رحل “العديد من اللاعبين الدوليين” من النادي مجانا.