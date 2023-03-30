لفتت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، الأنظار خلال تواجده في مدريد بعد نهاية مشاركاته مع المنتخب البرتغالي في الفترة الدولية.

واستغل رونالدو الفرصة لزيارة مدريد وظهر أثناء توقيعه لعشاقه وأنصار ريال مدريد الذين تجمعوا حوله، بينما كان يقود سيارة “بوغاتي سينتوديتشي” وهي سيارة فريدة حيث صنع منها 10 نسخ فقط.

ولفتت سيارة كريستيانو رونالدو الأنظار، فالمعروف عن النجم البرتغالي انه يحب اقتناء السيارات الفارهة.

والسيارة أنتج منها 10 نسخ فقط عام 2022 بمناسبة مرور 110 سنين على إنشاء العلامة التجارية بوغاتي وكتكريم للسيارة ” بوغاتي EB110 ” التي صنعت في الفترة ما بين 1991 و 1995، وتبلغ قيمتها 8 ملايين يور، وتم بيع النسخ القليلة منها قبل أن تبدأ الشركة في تصنيعها عام 2022.

وتتميز كونها بكونها أخف وزنًا وأكثر سرعة حيث تبلغ قوتها 1600 حصان وتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2،4 ثانية و200 كيلومتر في الساعة في 6،1 ثانية فقط.