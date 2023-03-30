حلت الفنانة المصرية نسرين أمين ضحية لملقب نفذه الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز نفر إند.

وتفاجئت الفنانة بثور هائج قادم نحوها في اللحظة ذاتها التي ألقى رامز الكعكة في وجهها الأمر الذي أعاق رؤيتها لما حولها.

وسارع رامز جلال وفريقه باصطحابها في الجزء الأخير من مقلبه حيث دخلت في الغرفة المتحركة، أو ما يطلق عليها بـ”الغسالة”، وفي النهاية كشف رامز عن شخصيته، فتوعد نسرين بأنها ستعاقب رامز جلال بإعطار رقمه لكل من سيسألها عن الحلقة فضحك رامز وطلب منها ألا تفعل ذلك، وسط أجواء ضاحكة بينهما.