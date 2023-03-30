حلت الفنانة المصرية نسرين أمين ضحية لملقب نفذه الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز نفر إند.
وتفاجئت الفنانة بثور هائج قادم نحوها في اللحظة ذاتها التي ألقى رامز الكعكة في وجهها الأمر الذي أعاق رؤيتها لما حولها.
وسارع رامز جلال وفريقه باصطحابها في الجزء الأخير من مقلبه حيث دخلت في الغرفة المتحركة، أو ما يطلق عليها بـ”الغسالة”، وفي النهاية كشف رامز عن شخصيته، فتوعد نسرين بأنها ستعاقب رامز جلال بإعطار رقمه لكل من سيسألها عن الحلقة فضحك رامز وطلب منها ألا تفعل ذلك، وسط أجواء ضاحكة بينهما.
لحظة اقتحام الثور الهائج وهروب سريع من نسرين أمين
يعرض الآن مجاناً على شاهد#shahidhttps://t.co/hL00aNEbfd#رامز_نيڤر_إند #رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/eHPbAsXy7L
— MBC مصر (@mbcmasr) March 30, 2023
نسرين أمين تعاقب رامز جلال بشكل غير متوقع
يعرض الآن مجاناً على شاهد#shahidhttps://t.co/Vcktj7WMpa#رامز_نيڤر_إند #رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/YXxgOyXl8s
— MBC مصر (@mbcmasr) March 30, 2023
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