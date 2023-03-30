تفاجئ الفنان ناصر القصبي وزميله عبدالله السدحان ورفاقهما بإلإعلان عن تنظيم نسائي للسيطرة على الرجال، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش ما طاش” المذاع على قناة mbc.

وشعر الثنائي بالذهول عندما وجدا تنظيم نسائي يدعي أنه يمتلك مفاعل نووي قادر على مسح الجنس الذكري من الوجود، وطالبوا من الرجال الخروج من المدينة مع حظر تقديم مساعدة لهم.

وكان الثنائي يتطلعان لتحسين النسل من خلال الزواج من الأوكرانيات والبرازيليات، وتقدم أحد أصدقائهم بالاتفاق على إحضار طائرتين بهما نساء من أوكرانيا والبرازيل لكن التنظيم النسائي أغلق المطار ومنع هبوط الطائرتين فتحطمت أحلام الرجال بما تطلعوا إليه.

كما لجـأ التنظيم النسائي بعالمة النووية أعدت له “المحزم المليان” لمحاربة الذكور بالنووي، ودعت لاستخدام مادتها التي صنعتها من أجل القضاء على الرجال، لتعزيز استقلال النساء، ولم تكتفى بذلك قطعت أجواء الاحتفال بالخلع الجماعي محذرة من سيدات يدعين خلع أزواجهن بخلاف الحقيقة، داعية للتقصي والقبض على الرجال وترحيلهن.