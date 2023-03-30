تضمنت حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23، تقليد مشهور سناب شات سعد العنزي المعروف بـ “سمول كابتشينو”.

وظهر مقلد “سمول كابتشينو” خلال بث مباشر وهو يتقمص شخصيته، معتمدا على استخدام ميك أب لتشبه ملامحه.

ومن بين الأسئلة التي تلقاها من المتابعين: “أستاذ سعد.. ما السر في جمالك؟”، ليرد قائلا: دعاء الوالدين.

كما تلقى سؤالا: “ما هي أغلى هدية تلقيتها؟”، فرد قائلا: تلقيت هدية من شيخة قيمتها تقريبا نصف مليون ريال، بالإضافة إلى سيارات فاخرة بنتلي وغيرها.