كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” غياني إنفانتينو ، اليوم الخميس، أن الأرجنتين قدمت عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما هذا العام بدلا من إندونيسيا، التي تم تجريدها من حقها في تنظيم البطولة.

وقال إنفانتينو: “نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى”.

وأضاف: “هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا، لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة”.

وحرم الفيفا إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب الإسرائيلي.