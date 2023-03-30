باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إزالة 32 تعدٍ من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع ومرافقها في منطقة مكة المكرمة، وجاري العمل على إزالة باقي التعديات.

وأضافت أنه اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة قامت بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قدسية بيوت الله.